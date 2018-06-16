Законопроекты о пенсионном возрасте и повышении НДС внесли в Госдуму

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит в Госдуму законопроекты о повышении пенсионного возраста и росте НДС до 20%. Документы внес на рассмотрение нижней палаты парламента Минтруд РФ.

О внесении законопроектов о пенсионной реформе и повышении базовой ставки налога на добавленную стоимость сообщается на сайте кабмина. Законопроект о пенсионной реформе предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Первыми это должно коснуться тех, кто должен был выходить на пенсию в 2019 году — они смогут сделать это на год позже. Вступление документа в силу планируется на 1 января 2019 года.

16 июня источники «Ведомостей» сообщили, что в Кремле рассматривают варианты смягчения этой реформы в случае, если реакция россиян на нее будет острой. По данным издания, управление президента по внутренней политике собирает и анализирует информацию по этому поводу из регионов.

Второй документ повышает базовую ставку налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, а также снижает совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%. Еще один законопроект предусматривает повышение тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд до 22%.