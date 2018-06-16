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«Ведомости»: пенсионную реформу могут смягчить в случае протестов

16.06.2018

Кремль обсуждает вариант смягчения пенсионной реформы. Решение будет зависеть от реакции россиян на повышение возраста выхода на пенсию.

Как пишут «Ведомости», управление президента по внутренней политике начало собирать и анализировать информацию о реакции людей на планы по повышению пенсионного возраста в стране. Один из источников издания рассказал, что власти обеспокоены возможными протестами, поэтому ищут способ минимизировать негативную реакцию. Еще один собеседник издания говорит, что Кремль может смягчить пенсионную реформу, если люди начнут остро на нее реагировать. По его словам, речь идет об увеличении переходного периода либо о снижении предельной планки, до которой предлагается повысить возраст выхода на пенсию. «Это стандартный ход — внести в Госдуму более жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить население», — заявил источник «Ведомостей».

14 июня правительство одобрило окончательный вариант законопроекта о повышении пенсионного возраста в России. Первыми реформа должна затронуть тех, кто должен выходить на пенсию в 2019 году — они сделают это на год позже. По документу, к 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин должен составить 65 лет, а для женщин — 63 года.

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