Китай введет ответные пошлины на товары из США

Китай введет пошлины в размере 25% на 659 товаров из США. Это симметричный ответ на аналогичные меры американской администрации.

Как сообщается на сайте министерства финансов КНР, власти страны решили ввести пошлины на сумму $50 млрд. Для большинства товаров из списка, таких как сельскохозяйственная продукция, автомобили и морепродукты, новые тарифы начнут действовать с 6 июля. Для остальных 114 видов товаров — медицинское оборудование, товары химической и энергетической промышленности — ставки вырастут позже.