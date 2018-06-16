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Китай введет ответные пошлины на товары из США

16.06.2018

Китай введет пошлины в размере 25% на 659 товаров из США. Это симметричный ответ на аналогичные меры американской администрации.

Как сообщается на сайте министерства финансов КНР, власти страны решили ввести пошлины на сумму $50 млрд. Для большинства товаров из списка, таких как сельскохозяйственная продукция, автомобили и морепродукты, новые тарифы начнут действовать с 6 июля. Для остальных 114 видов товаров — медицинское оборудование, товары химической и энергетической промышленности — ставки вырастут позже.

15 июня президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из Китая, в перечне более 1 тыс. наименований. Повышенные ставки начнут действовать с 6 июля. В заявлении Трампа говорится, что на такие меры администрация США пошла из-за «хищения интеллектуальной собственности и технологий». Отмечалось, что если КНР пойдет на ответные меры, США может ввести дополнительные пошлины.

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