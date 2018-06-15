«Голос» ищет волонтеров для изучения видеозаписей с президентских выборов в России

Движение независимых наблюдателей «Голос» открыло поиск волонтеров, которые будут просматривать видеозаписи с президентских выборов 18 марта. Организация получила доступ к нескольким тысячам записей с онлайн-камер, установленных на избирательных участках.

Как сообщает «Новая газета», движение "Голос», Ассоциация наблюдателей Татарстана, объединение «Наблюдатели Петербурга» и проект «Считаем сами» уже выявили «огромные расхождения по явке избирателей» по сравнению с официальными данными. По данным организации, на некоторых участках явку завысили в 5 раз. Желающих присоединиться к просмотру видеозаписей просят заполнить анкету на сайте организации.

«У нас несколько задач: считаем явку и сравниваем ее с данными протоколов, выявляем вбросы и контролируем правильность подсчета голосов. Выявленные признаки нарушений передаем в избиркомы, правоохранительные органы, отслеживаем реакцию и готовим отчет», — говорится на сайте движения.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По официальным данным, явка составила 67,54% от общего числа избирателей. Президентом по итогам голосования стал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Наблюдатели массово сообщали о нарушениях, на участках в некоторых регионах итоги выборов отменили.