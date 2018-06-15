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Антон Красовский подал документы для выдвижения в мэры Москвы

15.06.2018

Журналист и директор благотворительного фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы. Он стал 16-м желающим принять участие в выборах.

О подаче документов Красовским сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мосгоризбирком. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования. По данным избиркома, сейчас документы на выдвижение в мэры столицы подали 16 человек, 11 из которых являются самовыдвиженцами, из 5 — представителями партий. Документы от желающих принять участие в выборах будут принимать документы до 3 июля.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил о том, что московская мэрия и администрация президента решили не помогать оппозиционным кандидатам со сбором подписей для преодоления муниципального фильтра. Каждому нужно получить хотя бы по одному голосу муниципальных депутатов в 110 районах Москвы, фактически остаточное количество депутатов для этого есть только у «Единой России», которая поддерживает действующего градоначальника Сергея Собянина. В число тех, кому отказались помогать, вошли Антон Красовский, Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Об этом «Дождю» сообщили несколько источников.

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