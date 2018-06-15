Антон Красовский подал документы для выдвижения в мэры Москвы

Журналист и директор благотворительного фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы. Он стал 16-м желающим принять участие в выборах.

О подаче документов Красовским сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мосгоризбирком. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования. По данным избиркома, сейчас документы на выдвижение в мэры столицы подали 16 человек, 11 из которых являются самовыдвиженцами, из 5 — представителями партий. Документы от желающих принять участие в выборах будут принимать документы до 3 июля.