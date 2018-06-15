Российская компания подала иск к РКН за блокировку Telegram на 5 млн рублей

Московский арбитражный суд рассмотрит иск к Роскомнадзору и Минфину РФ за блокировку Telegram. Компания из Санкт-Петербурга требует взыскать с ведомств 5 млн рублей компенсации.

Как сообщает «Интерфакс», речь идет о компании «Инвестори», которая занимается покупкой и продажей недвижимости. Иск был подан еще в апреле, но суд дважды оставлял заявление без движения из-за того, что оно было неправильно оформлено. Московский арбитраж принял его к производству только сейчас.

Ранее стало известно об иске против Роскомнадзора, поданном в этот же суд владельцем заблокированного прокси-сервиса TgVPN. Он требует признать незаконным внесение в список запрещенных IP-адресов, которые использовал сервис.

Мессенджер Telegram блокируют в России с 16 апреля из-за того, что его руководство отказалось передавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Представители Telegram говорят, что это технически невозможно. В попытках провести блокировку РКН включил в список запрещенных почти 20 млн IP-адресов, в том числе крупных хостинг-провадйеров. Это нарушило работу многих сайтов и сервисов в России. Сейчас в реестре запрещенных остается около 4 млн IP-адресов. 14 июня Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на блокировку сервиса.