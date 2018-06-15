Задержан еще один фигурант дела о покушении на Аркадия Бабченко

СБУ Украины задержала еще одного подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. По заявлению ведомства, еще одного фигуранта подозревают в организации теракта.

О задержании нового подозреваемого сообщил на пресс-конференции замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, сообщает 112 Украина. По словам Тиводара, это «гражданин Украины Т.», задержанный 13 июня. При обыске по месту его жительства нашли оружие и боеприпасы.

Также представитель СБУ сообщил о том, что еще одного фигуранта, совладельца ООО «Киевская консалтинговая группа» Вячеслава Пивоварника, подозревают по статье «организация и подготовка террористического акта». По словам Богдана Тиводара, Пивоварник и Борис Герман, которого называют организатором покушения, вступили в сговор с российскими спецслужбами. В качестве доказательств на пресс-конференции продемонстрировали их переписку и аудиозаписи переговоров. Ранее сообщалось, что Борис Герман назвал Пивоварника якобы отвечающего за беспорядки в Украине в «частном фонде Путина».

29 мая появилась информация об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. На следующий день СБУ сообщила, что Бабченко жив, а убийство было инсценировано как часть спецоперации. Тогда же стало известно, что в Киеве задержали исполнительного директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, который, как сообщила СБУ, готовил убийство 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб. Герман заявил, что собщил о заказе украинской контрразведке и сотрудничал с ней.