Власти США ввели новые пошлины на товары из Китая

Власти США объявили о введении дополнительных пошлин на товары из Китая в размере 25%. Ими будут облагаться 1,1 тыс. наименований товаров на общую сумму в $50 млрд.

«Торговля между нашими странами долгое время была очень несправедливой. Например, Китай долгое время занимался несправедливыми практиками, связанными с кражей американской интеллектуальной собственности и технологий», — говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа, размещенном на сайте Белого дома. Там уточняется, что пошлины «будут оберегать рабочие места, а также станут первым шагом к установлению баланса торговых отношений».

Список китайских товаров, которые будут облагаться новыми пошлинами, опубликован на сайте торгового представительства США. Это продукция авиакосмической, телекоммуникационной отраслей, предприятий сфер робототехники и автомобилестроения. На популярные у американцев товары, к примеру, телевизоры и смартфоны, повышенные сборы не распространяются. Список может быть скорректирован по запросу компаний США, если те заинтересованы в импорте определенных товаров.

О том, что администрация США планирует ввести пошлины на товары из КНР в размере 25%, стало известно в конце мая. Китай пообещал дать симметричный ответ.

В марте Дональд Трамп ввел пошлины на импорт алюминия и стали для всех стран, кроме Канады и Мексики. Пекин в ответ апреля повысил пошлины на товары из США. 20 мая США и Китай в Вашингтоне подписали соглашение о достижении торгового баланса между странами.