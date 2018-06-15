Власти США ввели новые пошлины на товары из Китая

Власти США объявили о введении дополнительных пошлин на товары из Китая в размере 25%. Ими будут облагаться 1,1 тыс. наименований товаров на общую сумму в $50 млрд.
«Торговля между нашими странами долгое время была очень несправедливой. Например, Китай долгое время занимался несправедливыми практиками, связанными с кражей американской интеллектуальной собственности и технологий», — говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа, размещенном на сайте Белого дома. Там уточняется, что пошлины «будут оберегать рабочие места, а также станут первым шагом к установлению баланса торговых отношений».
О том, что администрация США планирует ввести пошлины на товары из КНР в размере 25%, стало известно в конце мая. Китай пообещал дать симметричный ответ.
В марте Дональд Трамп ввел пошлины на импорт алюминия и стали для всех стран, кроме Канады и Мексики. Пекин в ответ апреля повысил пошлины на товары из США. 20 мая США и Китай в Вашингтоне подписали соглашение о достижении торгового баланса между странами.