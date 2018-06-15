Владелец заблокированного прокси-сервиса впервые подал в суд на Роскомнадзор

Владелец прокси-сервиса для Telegram TgVPN подал иск в суд против Роскомнадзора. Владислав Зольников требует признать незаконной блокировку IP-адресов, которые использовал сервис.

Как указано на портале "Электронное правосудие", иск был подан 13 июня в Арбитражный суд Москвы от имени компании Private Networks, зарегистрированной в Шотландии — она является официальным владельцем TgVPN. В документе отмечается, что сервис получил уведомление о блокировке от РКН в день начала блокировки Telegram 16 апреля. Основанием для этого служба назвала распространение запрещенной информации. Сотрудники ведомства заявили, что нашли на Ip-адресах, принадлежащих прокси-сервису, призывы к экстремизму и материалы в поддержку вооруженных группировок, запрещенных в России.

Владислав Здольников и его адвокат, юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян утверждают, что на всех заблокированных адресах не было никакой информации, кроме сайта-визитки, поскольку они не отвечают на запросы пользователей и выполняют техническую функцию. Здольников рассказал изданию «Ведомости», что сделал бесплатный прокси-сервис около года назад, но тогда он не пригодился, поскольку создатель Telegram Павел Дуров формально выполнил требование РКН, предоставив ведомству информацию для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. По словам Саркиса Дарбиняна, Роскомнадзор превысил полномочия, включив в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса на основании старых решений Генпрокуратуры, которые были вынесены, когда сервиса еще не существовало.

Мессенджер Telegram блокируют в России с 16 апреля из-за того, что его руководство отказалось передавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Представители Telegram говорят, что это технически невозможно. В попытках провести блокировку РКН включил в список запрещенных почти 20 млн IP-адресов, в том числе крупных хостинг-провадйеров. Это нарушило работу многих сайтов и сервисов в России. Сейчас в реестре запрещенных остается около 4 млн IP-адресов.