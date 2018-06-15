Греческий парламент может объявить вотум недоверия правительству страны

Парламент Греции сегодня рассмотрит вопрос о вотуме недоверия правительству страны. Причиной стало новое название Македонии.
Как пишет The Financial Times, вопрос о вотуме недоверия подняли после того, как греческий премьер-министр Алексис Ципрас объявил о достижении договоренностей об официальном названии Бывшей югославской Республики Македония. Рассмотрение вопроса инициировала партия «Новая демократия».
12 июня НАТО и ЕС поприветствовали соглашение между Ципрасом и премьером Македонии Зораном Заевым по разрешению спора о названии бывшей югославской республики. Приемлемым для обеих сторон оказалось название Северная Македония. После этого столице греческого региона Центральная Македония Салониках начались возмущения. Как пишет
«Интерфакс», жители этого региона считают, что бывшая югославская республика хочет «узурпировать» историю древней Македонии и власти Греции проявляют слабость. В субботу 16 июня в Афинах пройдет акция протеста. Организаторы планируют провести митинги в 24 городах страны.
В мае Зоран Заев также озвучивал название Илинденская Македония.