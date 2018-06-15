Выборы мэра Москвы могут пройти без трех оппозиционных кандидатов

Мэрия Москвы и администрация президента приняли решение не помогать оппозиционным кандидатам с преодолением муниципального фильтра. Решение касается Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина и Антона Красовского.

Об этом пишет телеканал «Дождь» со ссылкой на собственные источники. Для регистрации на выборы все кандидаты должны преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 районах. По данным источников телеканала, такие ресурсы есть только у «Единой России», но власти города и сотрудники президентской администрации решили не помогать трем оппозиционным кандидатам, чтобы в кампании участвовали только системные партии.

Ранее собеседники телеканала говорили, что консультанты рекомендовали мэрии столицы помочь с регистрацией на выборы Антону Красовскому, который мог бы привлечь внимание к кампании. По их данным, эта идея действительно рассматривалась, но члены «Единой России» выступили категорически против сбора подписей для него.

Один из источников «Дождя» назвал Гудкова, Яшина и Красовского «несерьезными» кандидатами, «пользы от участия которых не будет». По словам другого источника, решено, что кампания не должна быть «веселой». Представитель столичных единороссов Олег Смолкин и лава Красносельского совета мундепов Илья Яшин отказались комментировать эту информацию, Антон Красовский заявил, что ничего не знает о планах мэрии помогать кандидатам в прохождении фильтра.

В выборах мэра Москвы, помимо трех оппозиционных депутатов, собираются принять участие кандидаты от «Яблока», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Нынешний градоначальник Сергей Собянин будет участвовать в качестве самовыдвиженца. Голосование состоится 9 сентября.