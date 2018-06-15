Повышение пенсионного возраста для женщин объяснили «изменением их статуса в обществе»

Правительство РФ заявило, что пенсионный возраст для женщин решили повысить в том числе из-за изменения статуса россиянок в обществе. Согласно поправкам, предложенным кабмином, возраст выхода на пенсию женщин в России поднимется с 55 до 63 лет.

По данным РБК, в пояснительной записке к разработанному правительством законопроекту необходимость сближения пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется «изменением статуса женщины в обществе». Авторы документа отмечают, что оной из причин стало «равное распределение домашней нагрузки на членов семьи». Также там упоминаются необходимость обеспечения гендерного равенства и роста размеров пенсий. Кроме того, авторы законопроекта говорят об увеличении средней продолжительности жизни женщин. По данным Росстата, в 2017 году этот показатель достиг 77,6 лет. В пояснительной записке отмечается, что в Европе средняя продолжительность жизни женщин составляет 80 лет, а пенсионный возраст установлен на уровне 63-65 лет.

Сейчас женщины в России выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет. Накануне кабмин представил законопроект о пенсионной реформе, который поэтапно повышает возраст выхода на пенсию. Для женщин он должен вырасти до 63 лет к 2034 году, для мужчин — до 65 лет к 2028 году.

Первыми реформа затронет женщин 1964 года рождения и мужчин, которые родились в 1959 году. Они смогут выйти на заслуженный отдых на год позже, чем планировали — в 2020 году.

Против планов правительства выступила КПРФ. Как пишет «Интерфакс», депутат ГД Олег Смолин заявил, что партия предлагает провести референдум по вопросу о повышении пенсионного возраста и предлагает поддержать его всем политическим силам. 28 июля КПРФ собирается провести всероссийскую акцию протеста.

Журналисты российских СМИ спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об обещании Владимира Путина не повышать пенсионный возраст в России, пока он возглавляет государство. Пресс-секретарь на это сказал, что с 2005 года, когда были сказаны эти слова, в стране произошли «серьезные демографические изменения», которые позволили рассмотреть этот вопрос. Также Песков отметил, что президент не участвует в проработке этого вопроса, которым занимается правительство.