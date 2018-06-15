Макрон: французский язык может стать основным в Евросоюзе

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за то, чтобы сделать французский язык основным для Евросоюза после выхода из блока Великобритании.

Как пишет The Wall Street Journal, в этом вопросе президента Франции поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который регулярно выступает на немецком и французском языках.

Издание приводит высказывания Макрона по поводу смены языка. «Английский, вероятно, никогда ранее не был так представлен в Брюсселе, как во время переговоров о Brexit. Но это доминирование не является обязательным», — говорил Макрон в марте. Также от утверждал, что в аппарате ЕС появятся дополнительные курсы французского языка для чиновников и обещал расширить международную сеть французских школ.

При этом, отмечается издание, отказаться от английского ЕС будет непросто. В союз входят 27 стран, в которых говорят на 24 официальных языках. При этом более 80% учащихся в начальных школах и 95% из средних школ ЕС изучают английский как первый иностранный язык. Также это официальный язык для 12,8% жителей Евросоюза. После выхода Великобритании из блока он будет вторым официальным в Ирландии и на Мальте, что составит около 1,2% от населения ЕС. При этом более 80% всех документов в ЕС составлены на английском языке, в то время как на французском — всего 5%.

Против смены языка Евросоюза ранее выступала президент Литвы Даля Грибаускайте. Она говорила, что каким бы ни было решение об этом, оно не должно быть «оторвано от реальности» и отмечала, что английский язык остается наиболее популярным для общения в Евросоюзе.