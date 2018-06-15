«РусАл» Олега Дерипаски просит тарифные льготы у правительства

Компания «РусАл» Олега Дерипаски обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой снизить для нее затраты на транспортировку сырья и продукции по железной дороге. Ранее о льготах попросила En+, в которую входит «РусАл».

Эту информацию изданию «Коммерсантъ» подтвердили несколько источников. В письме, направленном в начале июня Дмитрию Медведеву, говорится, что в 2017 году компания потратила на перевозку сырья и готовой продукции по железной дороге 24 млрд рублей. «РусАл» просит с 1 июля снизить для нее тарифы РЖД на транспортировку глинозема так, чтобы он сравнялся со ставками на транспортировку угля, а также в ускоренном порядке отменить надбавку в 8% к тарифу на экспортные перевозки готовой продукции.

Источник в компании рассказал изданию, что «РусАл» платит за перевозку грузов больше, чем на это тратит РЖД, а доля транспортных затрат в ее расходах в несколько раз больше, чем у иностранных конкурентов. Источник в РЖД объяснил, что оператор железных дорог «уже сейчас теряет в доходах существенную сумму от снижения перевозок алюминия». По его словам, в производстве этого металла основные расходы приходятся на сырье и электроэнергию, а затраты на перевозку составляют 3%. В ФАС сказали, что рассмотрят вопрос о снижении тарифа, если такое поручение поступит.

Ранее в мае группа En+ Олега Дерипаски, в которую входит «РусАл», тоже попросила у правительства льготы примерно на 45 млрд рублей. В частности, предлагалось избавить «РусАл» от платежей по договорам на поставку мощностей. Это могло бы сэкономить для компании до 18 млрд рублей, но в то же время поднять цены на энергоснабжение в Сибири на 12%.

В апреле США расширили список антироссийских санкций. Помимо прочих, в него попал бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании. Их акции на рынке обвалились, что вызвало взлет цен на алюминий и глинозем. Позже стало известно, что «РусАл» сменит совет директоров, чтобы добиться снятия ограничений.