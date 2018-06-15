Вице-президент Facebook по коммуникациям подал в отставку

Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж уходит со своего поста. Ранее его критиковали за скандал с Cambridge Analytica.

О своем уходе Шрейдж сообщил на личной странице в Facebook. По его словам, он останется га посту на некоторое время по просьбе Марка Цукерберга, чтобы передать дела преемнику, а потом станет советником в некоторых проектах компании. Кто займет его пост, не сообщается. Шрейдж работал в Facebook более 10 лет.

«Руководить политикой и коммуникациями в быстро развивающихся технологических компаниях весело, но это еще и процесс, который оставляет мало времени для чего-то еще», — написал он.

Будучи вице-президентом компании по коммуникациям, Эллиот Шрейдж отвечал за реакцию компании на скандал с Cambridge Analytica. В начале года стало известно, что эта компания получила личную информацию 87 миллионов пользователей соцсети и использовала их в ходе предвыборной кампании в США. Также сообщалось, что она могла передавать информацию компаниям, связанным с российскими спецслужбами. Пользователи, помимо прочего, обвиняли Facebook в том, что реакция на скандал была недостаточно оперативной.