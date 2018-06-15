На участницу акции «Он нам не царь» в Красноярске возбудили уголовное дело

Следственный комитет в Красноярске возбудил уголовное дело на участницу акции 5 мая «Он нам не царь» Наталью Подоляк. Ее подозревают в нападении на полицейского.

Фотографией постановления о возбуждении дела активистка поделилась на своей странице в Facebook. В документе говорится, что во время несанкционированного митинга Наталья Подоляк нанесла сотруднику полиции «один удар правой ногой в область голени правой ноги, причинив ему тем самым физическую боль». Дело возбуждено по ч.1 ст.318 УК («Применение неопасного для жизни насилия в отношении полицейского»). Санкция статьи предусматривает до 200 тыс рублей штрафа, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

«Интерфаксу» девушка подтвердила , что намеренно задела ногой полицейского, чтобы привлечь его внимание и показать ему молодого человека, которому стало плохо во время задержания. «В итоге другой полицейский с камерой начал кричать «она тебя пнула, напала на полицейского, и меня запихнули в автобус», — добавила Наталья.

Акция «Он нам не царь» прошла 5 мая. В Красноярске ее участниками стало от 500 до 1000 человек. В общей сложности на акции в России задержали 1600 человек.