Российский омбудсмен назвала нарушением поездку украинской коллеги к Сенцову

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова находится в колонии в ЯНАО в нарушение российского законодательства. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Слова Москальковой передает ТАСС. «Денисова находится на Ямале в нарушении российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России. Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью, получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека — Сенцова», — сказала российский омбудсмен.

Сегодня утром стало известно , что украинский омбудсмен Людмила Денисова находится в Ямало-Ненецком автономном округе и ждет встречи с руководством колонии, где находится режиссер Олег Сенцов. Москалькова заявила, что ее коллега нарушила договоренности, которые были между ними.

14 июня уполномоченные обменялись списками заключенных, которых они хотят посетить. В перечнях — 34 россиянина, которые находятся в заключении на Украине, и столько же украинских заключенных в российских колониях. Официально омбудсмены договорились, что 16 июня совместно посетят колонию №6 в Омске, где отбывает срок украинец Дмитрий Штыбликов. Людмила Денисова позже заявила, что посещение Сенцова ей предложили организовать после 22 июня и она будет добиваться посещения в более ранний срок.

Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая он держит голодовку, призывая освободить всех украинских политзаключеных в России.