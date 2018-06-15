Украинский омбудсмен приехала в колонию к Олегу Сенцову

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека прибыла в колонию, где находится режиссер Олег Сенцов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника омбудсмена, Людмила Денисова ждет встречи с руководством колонии в Лабытнагах, где содержится Сенцов. Накануне омбудсмен рассказала, что на переговорах с российской стороной ей предлагали приехать в колонию после 22 июня, но Денисова настаивала на посещении заключенного в ближайшее время. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что уполномоченные по правам человека собираются посетить в общей сложности 34 заключенных на территории России и Украины.