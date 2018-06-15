Компания Евгения Пригожина потребовала допустить ее к материалам дела о вмешательстве в выборы в СШАX

Компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» подала в суд округа Колумбия. Ее в США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Представители компании заявили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер ограничивает им доступ к материалам дела о вмешательстве в выборы. Фирма хочет оспорить решение команды Мюллера о том, что передача этих данных повредит национальной безопасности США. Иск будет рассмотрен сегодня, говорится в документах суда.
В феврале Минюст США обвинил 13 российских граждан и 3 компании во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. В числе обвиняемых оказался бизнесмен Евгений Пригожин, глава компании «Агентство интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей». Также обвинения были выдвинуты против компаний Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг», которые, по мнению стороны обвинения, финансировали агентство.