Компания Евгения Пригожина потребовала допустить ее к материалам дела о вмешательстве в выборы в СШАX

Компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» подала в суд округа Колумбия. Ее в США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Представители компании заявили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер ограничивает им доступ к материалам дела о вмешательстве в выборы. Фирма хочет оспорить решение команды Мюллера о том, что передача этих данных повредит национальной безопасности США. Иск будет рассмотрен сегодня, говорится в документах суда.

12 июня в своем постановлении спецпрокурор заявил, что через юристов «Конкорд менеджмент и консалтинг» доступ к материалам может получить российская разведка. Как писала AP, Мюллер сказал, что ознакомление с документами будет невозможным для Евгения Пригожина до тех пор, пока он не решит лично предстать перед судом. Юристы компании 14 июня подали ответное ходатайство, в котором заявили, что это требование незаконно и спецпрокурор использует «фальшивый закон», не дав им возможность изучить доказательства. «Ни одно рассмотренное в суде дело никогда не предусматривало запрета такого масштаба на распространение незасекреченных доказательств», — говорится в ходатайстве.

В феврале Минюст США обвинил 13 российских граждан и 3 компании во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. В числе обвиняемых оказался бизнесмен Евгений Пригожин, глава компании «Агентство интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей». Также обвинения были выдвинуты против компаний Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг», которые, по мнению стороны обвинения, финансировали агентство.