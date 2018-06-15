Российские парламентские партии оказались рекордно зависимыми от господдержки

Зависимость представленных в парламенте партий от господдержки достигла исторического рекорда. Федеральные поступления в 2017 году составили не менее 75% их бюджета.

Об этом говорится в анализе сводных финансовых отчетов «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» с 2005 года, проведенном РБК. В 2017 году партии парламента впервые оказались зависимы от бюджета не менее чем на 75%, притом их общие доходы заметно снизились по сравнению с предыдущими годами.

Госфинансирование получают партии, которые набрали не менее 3% голосов избирателей на выборах в Госдуму. До 2006 года, по данным РБК, из бюджета им поступало от 1 до 3,6 рублей за голос, с января 2006 сумма стала фиксированной — 5 рублей за голос. Далее суммы росли: 20 рублей за голос с 2009 года, 50 — с 2012, 110 — с 2015 года и 152 рубля с 2016 года. Если кандидат от партии набрал на президентских выборах 3% и более, положена также единоразовая выплата в размере 20 рублей за поданный за него голос.

После 2011 года доля государственных денег в партийных бюджетах начала расти. В 2016-м парламентские партии пополняли федеральными поступлениями от 43 до 63% своей казны. В том же году госфинансирование потеряла единственная непарламентская партия, которая ранее получала его — «Яблоко».

В 2017 году доходы «Единой России» составили 5,4 млрд рублей, они уменьшились более чем в 1,5 раза. При этом если годом ранее половину бюджета партии составляли пожертвования, то сейчас он на 80% состоит из федеральных средств. Крупнейшие спонсоры партии традиционно — подрядчики по госконтрактам. Половина компаний, пожертвовавших «Единой России» более 4 млн рублей, в 2017 году победили в тендерах на госконтракты. Некоторые крупные жертвователи связаны с московскими бизнесменами Алексеем Крапивиным и Валерием Маркеловым. 129 млн рублей партия получила от фондов поддержки регионального сотрудничества и развития.

Доход ЛДПР в 2017 году оказался вдвое ниже, чем годом ранее — 1,09 млрд рублей. 97% от этой суммы — поступления из федеральной казны. Сумма пожертвований оказалась минимальной за 7 лет, почти все деньги перечислили граждане.

Доходы КПРФ также снизились в 1,7 раза и составили 1,3 млрд рублей, эта партия зависела от бюджетных выплат на 80%. Спонсоры КПРФ, как правило, связаны с партийными деятелями. Почти все из тех, кто перечислил ей деньги в 2017 году, сделали пожертвования партии впервые.

«Справедливая Россия» в 2017-м получила в 3,3 раза меньше, чем годом ранее. Ее доход составил 667,8 млн рублей, а зависимость от госбюджета — 75%. Наиболее крупные спонсоры этой партии — фонды содействия развитию гражданского общества и политической системы «Инициатива» и «Новый выбор». В 2012 году, пишет РБК, один из депутатов Госдумы от «Справедливой России» говорил, что эти фонды создали, чтобы бизнес мог «вносить деньги в партийную казну анонимно, люди боятся, что из-за финансирования оппозиционной партии к ним могут возникнуть вопросы».

Эксперты, опрошенные РБК, объясняют падение спонсорских взносов и рост зависимости от бюджета тем, что у бизнеса падает интерес к политическим силам. «Спонсоры в последнее время в основном платят за попадание в списки и получение депутатских мандатов», — рассказал директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Еще одним фактором называют антикоррупционную кампанию в нижней палате и зачистку Госдумы от крупного бизнеса.