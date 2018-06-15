Максимальная стоимость ОСАГО может вырасти на 20%

Центробанк опубликовал проект постановления о новых ставках тарифа на полисы ОСАГО. По этому документу, полисы могут подорожать для автомобилистов и подешеветь для владельцев мотоциклов.

Проектом, опубликованном ЦБ РФ, предлагается расширить коридор базовых ставок с нынешних 3432-4118 рублей до значений 2746-4942 рубля. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», говорят о повышении тарифов. По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, расширение коридора означает рост максимальной стоимости полиса ОСАГО на 20%. Исключение будет для мотоциклистов — для них верхняя планка тарифного коридора снижена более чем на 10%, до 1407 рублей. Также дешевле будет полис на легковые машины для юридических лиц — на 5,7%.

Партнер FMG Group Андрей Крупнов рассказал изданию, что страховщики продают полисы по верхней границе тарифного коридора. По его мнению, меры, предложенные ЦБ, означают подорожание полисов. Также эксперт говорит о том, что ОСАГО станет сложнее купить мотоциклистам.

Пока документ официально не утвержден. Правила вступят в силу через 10 дней после опубликования постановления на сайте регулятора. Ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил о том, что новые тарифы могут ввести до 31 августа.