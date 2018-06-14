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Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Юрию Дмитриеву

14.06.2018

Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор главе регионального отделения организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву. Дело направлено на новое рассмотрение.

Решение вынесла коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии после рассмотрения апелляционных жалоб. Как сообщает издание «7х7» со ссылкой на адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, направить дело на новое рассмотрение просил прокурор. Также суд удовлетворил жалобу адвоката, который требовал полностью оправдать главу карельского «Мемориала» и снять с него обвинения в незаконном хранении оружия. По словам Ануфриева, также одной из причин отмены оправдательного приговора стали слова приемной дочери Дмитриева о том, что она «расстроена и опозорена», сказанные во время психиатрической экспертизы. Адвокат уверен, что это было сделано под давлением, и говорит, что суду предоставили также заключение психолога с «новыми обстоятельствами».

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года по обвинению в хранении порнографии. На его компьютере нашли снимки его приемной дочери. Дмитриев говорит, что делал их для отслеживания ее состояния здоровья и отчета перед органами опеки. 5 апреля городской суд Петрозаводска оправдал Дмитриева и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы за незаконное хранение оружия. С учетом времени, проведенного им в СИЗО, срок сократили до 3 месяцев. Прокуратура обжаловала это решение. 

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