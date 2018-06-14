Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Юрию Дмитриеву

Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор главе регионального отделения организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву. Дело направлено на новое рассмотрение.

Решение вынесла коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии после рассмотрения апелляционных жалоб. Как сообщает издание «7х7» со ссылкой на адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, направить дело на новое рассмотрение просил прокурор. Также суд удовлетворил жалобу адвоката, который требовал полностью оправдать главу карельского «Мемориала» и снять с него обвинения в незаконном хранении оружия. По словам Ануфриева, также одной из причин отмены оправдательного приговора стали слова приемной дочери Дмитриева о том, что она «расстроена и опозорена», сказанные во время психиатрической экспертизы. Адвокат уверен, что это было сделано под давлением, и говорит, что суду предоставили также заключение психолога с «новыми обстоятельствами».