Forbes составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников и депутатов

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых жен российских чиновников и депутатов. Первые места заняли супруги членов парламента.

Первое место заняла жена депутата Госдумы Александра Некрасова Елена. Она является совладелицей компаний холдинга «Лидер Груп» и в 2017 году заработала в 78 раз больше, чем ее муж — более 2,3 млрд рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает супруга депутата Госдумы Дмитрия Саблина Алла. Ее доход составил почти 700 млн рублей. Третьей идет также супруга депутата Госдумы Алексея Красноштанова с доходом в 670 млн рублей.

В рейтинге есть только одна жена сотрудника администрации президента, это супруга пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка. За год фигуристка заработала в 14 раз больше мужа — свыше 200 млн рублей. Самыми богатыми женами членов правительства оказались супруга бывшего вице-премьера Игоря Шувалова (89 млн рублей), бывшего главы Минстроя Михаила Меня (73 млн рублей) и экс-министра связи Николая Никифорова (62 млн рублей).

Общий доход женщин, вошедших в список, составил почти 6 млрд рублей. Подавлябщее большинство, как говорится в рейтинге — жены депутатов Госдумы от «Единой России».