Ким Чен Ын может провести встречу с премьером Японии Синдзо Абе

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о возможности провести встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Одной из рассматриваемых площадок японские СМИ называют Владивосток.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии, о планах провести двустороннюю встречу лидер КНДР сказал на саммите с президентом США в Сингапуре. Издание отмечает, что ранее глава японского правительства говорил, что готов к переговорам с лидером Северной Кореи для решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-80 годах. По данным Kyodo, позицию Токио Ким Чен Ыну изложил Дональд Трамп. По ней, Япония готова оказывать КНДР экономическую поддержку, если та остановит ракетную и ядерную программы.

Встречи Ким Чен Ына и Синдзо Абе может пройти во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума, который пройдет там в сентябре. Лидера Северной Кореи туда приглашали представители России. Также японские СМИ отмечают, что не исключен визит японского премьера в Пхеньян в течение лета.