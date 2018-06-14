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Выступавшего против ЧМ-2018 активиста арестовали на 15 суток

14.06.2018

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток активиста «Левого сопротивления» Кирилла Котова. 12 июня его задержали во время одиночного пикета.

Как сообщает «ОВД-Инфо», суд признал Котова виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Активиста задержали в День России, 12 июня, у памятника маршалу Жукову в Москве. Он стоял там с плакатом «В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ ФИФА — бойкот». Вместе с Котовым была задержана активистка Дарья Полюдова, ее суд признал виновной в нарушении порядка проведения митинга. Полицейские заявили, что Полюдова приняла участие в пикете, когда передала плакат Котову.

Закон не требует согласовывать одиночные пикеты, но на время ЧМ-2018 в России действуют особые правила. Согласовывать любые выступления нужно в городах проведения матчей чемпионата до 25 июля.

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