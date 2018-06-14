Выступавшего против ЧМ-2018 активиста арестовали на 15 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток активиста «Левого сопротивления» Кирилла Котова. 12 июня его задержали во время одиночного пикета.

Как сообщает «ОВД-Инфо», суд признал Котова виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Активиста задержали в День России, 12 июня, у памятника маршалу Жукову в Москве. Он стоял там с плакатом «В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ ФИФА — бойкот». Вместе с Котовым была задержана активистка Дарья Полюдова, ее суд признал виновной в нарушении порядка проведения митинга. Полицейские заявили, что Полюдова приняла участие в пикете, когда передала плакат Котову.

Закон не требует согласовывать одиночные пикеты, но на время ЧМ-2018 в России действуют особые правила. Согласовывать любые выступления нужно в городах проведения матчей чемпионата до 25 июля.