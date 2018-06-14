ЕСПЧ удовлетворил еще 111 жалоб россиян

Европейский суд по правам человека опубликовал решение по 114 жалобам россиян. Только 3 из них ЕСПЧ не удовлетворил.

Как пишет «Медиазона», удовлетворено 11 жалоб на общую сумму компенсаций в €641 тыс. В отношении большинства заявителей власти России нарушили ст. 3 Конвенции о защите прав и свобод человека, которая запрещает пытки. В частности, речь идет об условиях содержания под стражей и перевозки арестантов. Еще в трех случаях, говорится на сайте ЕСПЧ, нарушена ст. 6 той же Конвенции — суды затянули процессы по их гражданским делам. По €15 тыс. суд присудил заявителям, жалобы которых касались условий содержания заключенных-инвалидов.