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ЕСПЧ удовлетворил еще 111 жалоб россиян

14.06.2018

Европейский суд по правам человека опубликовал решение по 114 жалобам россиян. Только 3 из них ЕСПЧ не удовлетворил.

Как пишет «Медиазона», удовлетворено 11 жалоб на общую сумму компенсаций в €641 тыс. В отношении большинства заявителей власти России нарушили ст. 3 Конвенции о защите прав и свобод человека, которая запрещает пытки. В частности, речь идет об условиях содержания под стражей и перевозки арестантов. Еще в трех случаях, говорится на сайте ЕСПЧ, нарушена ст. 6 той же Конвенции — суды затянули процессы по их гражданским делам. По €15 тыс. суд присудил заявителям, жалобы которых касались условий содержания заключенных-инвалидов.

Фонд «Общественный вердикт» сообщал, что за последние 20 лет Страсбургский суд присудил компенсаций почти на €2 млрд. В Минюсте говорили, что 1,8 млрд из этой суммы присуждено по делу ЮКОСа, решение ЕСПЧ по которому разрешил не исполнять Конституционный суд РФ. Чаще всего с 1998 года власти России признавали виновными в нарушении права на справедливый суд, запрета на пытки и права на свободу и личную неприкосновенность.

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