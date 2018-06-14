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Акции группы «Сумма» арестованы по делу Магомедовых

14.06.2018

Преображенский суд Москвы наложил арест на акции группы компаний «Сумма». Это сделано в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении совладельцев холдинга Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

«Интерфаксу» в суде сообщили, что обеспечительный арест был наложен еще 28 апреля. Постановление было обжаловано и сегодня в Мосгорсуде состоится рассмотрение жалобы.

Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых 31 марта. Они обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей. Также под стражу заключен генеральный директор компании «Интекс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Его обвиняют в участии в преступном сообществе и хищении около 669 млн рублей. 5 апреля суд арестовал денежные средства Магомедовых, а в конце мая вынес решение продлить им арест до 5 августа.

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