Акции группы «Сумма» арестованы по делу Магомедовых

Преображенский суд Москвы наложил арест на акции группы компаний «Сумма». Это сделано в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении совладельцев холдинга Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
«Интерфаксу» в суде сообщили, что обеспечительный арест был наложен еще 28 апреля. Постановление было обжаловано и сегодня в Мосгорсуде состоится рассмотрение жалобы.
Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых
31 марта. Они обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей. Также под стражу заключен генеральный директор компании «Интекс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Его обвиняют в участии в преступном сообществе и хищении около 669 млн рублей. 5 апреля суд арестовал
денежные средства Магомедовых, а в конце мая вынес решение
продлить им арест до 5 августа.