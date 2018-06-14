Акции группы «Сумма» арестованы по делу Магомедовых

Преображенский суд Москвы наложил арест на акции группы компаний «Сумма». Это сделано в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении совладельцев холдинга Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

«Интерфаксу» в суде сообщили, что обеспечительный арест был наложен еще 28 апреля. Постановление было обжаловано и сегодня в Мосгорсуде состоится рассмотрение жалобы.