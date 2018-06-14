«Газпром» добился приостановки исполнения решения арбитража по спору с «Нафтогазом Украины»

Апелляционный суд шведского округа Свеа удовлетворил ходатайство компании «Газпром» и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

Ходатайство было подано, чтобы помешать «Нафтогазу» требовать исполнения решения Стокгольмского арбитража в различных инстанциях до рассмотрения апелляции по существу. «Вынесение приказа лишает НАК «Нафтогаз Украины», в том числе, оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом», — говорится в сообщении компании, которое цитирует «Интерфакс». Там также отмечается, что приказ Апелляционного суда округа Свеа не может быть обжалован, и «Газпром» будет использовать его при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.