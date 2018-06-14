Южная Корея и КНДР начали военные переговоры

Южная Корея и КНДР начинают военные переговоры. Они стали первыми за 10 лет.
Как пишет ТАСС, стороны планируют обсудить снижение военной напряженности между Севером и Югом и подготовку встречи министров обороны двух стран. Ранее сообщалось также, что представители стран могут обсудить восстановление трансграничных линий связи, создание горячей линии связи между военными ведомствами и затронуть вопрос о совместном поиске и перезахоронении останков солдат, погибших в ходе Корейской войны 50-х годов ХХ века.
В мае переговоры провели лидеры Северной и Южной Корей, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. 12 июня в Сингапуре прошла встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.