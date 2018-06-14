Букмекеры: вероятность триумфа сборной России на ЧМ-2018 составляет 1,5-2%

Сборные Германии и Бразилии являются фаворитами чемпионата мира по футболу-2018. Они делят первое место по данным букмекерских контор.
Как пишет Интерфакс, за Германией и Бразилией в списке фаворитов идут сборные Франции, Испании и Аргентины. Вероятность того, что Россия выиграет ЧМ-2018, букмекеры оценили в 1,5-2%. Меньше всего шансов одержать победу на мундиале у сборных Саудовской Аравии и Панамы. После распада СССР российские футболисты ни разу не выходили из группы на чемпионатах мира по футболу.