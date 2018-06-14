Букмекеры: вероятность триумфа сборной России на ЧМ-2018 составляет 1,5-2%

Сборные Германии и Бразилии являются фаворитами чемпионата мира по футболу-2018. Они делят первое место по данным букмекерских контор.

Как пишет Интерфакс, за Германией и Бразилией в списке фаворитов идут сборные Франции, Испании и Аргентины. Вероятность того, что Россия выиграет ЧМ-2018, букмекеры оценили в 1,5-2%. Меньше всего шансов одержать победу на мундиале у сборных Саудовской Аравии и Панамы. После распада СССР российские футболисты ни разу не выходили из группы на чемпионатах мира по футболу.

ЧМ-2018 открывается в России сегодня матчем между сборными России и Саудовской Аравии в московских «Лужниках». Он начнется в 18 часов. Мировое первенство, которое впервые принимает Россия, пройдет в 11 городах и завершится 15 июля. Сборная страны в группе А 19 июня сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25 июня встретится с командой Уругвая в Самаре.