НДС в России могут поднять до 20%

Правительство РФ предложило повысить базовую ставку налога на добавочную стоимость с 18% до 20%. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Слова главы правительства передает «Интерфакс». По словам Медведева, предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года. Об этом также сказал глава Минфина Антон Силуанов.
Также на сегодняшнем заседании правительства Дмитрий Медведев предложил начать повышать пенсионный возраст россиян с 2019 года. «Для большинства людей, который готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно», — сказал он. Ранее сообщалось, что правительство разработало итоговый вариант пенсионной реформы, в котором предусмотрено повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет для женщин.