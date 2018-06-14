НДС в России могут поднять до 20%

Правительство РФ предложило повысить базовую ставку налога на добавочную стоимость с 18% до 20%. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Слова главы правительства передает «Интерфакс». По словам Медведева, предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года. Об этом также сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Дмитрий Медведев отметил, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены. В мае премьер-министр оценил новый майский указ президента о развитии экономики и повышении уровня жизни в дополнительные 8 трлн рублей. «Ведомости» писали , что 2 трлн из этой суммы планируется получить за счет повышения НДС до 20%. Ранее чиновники обсуждали возможность повышения ставки сбора до 22%.

Также на сегодняшнем заседании правительства Дмитрий Медведев предложил начать повышать пенсионный возраст россиян с 2019 года. «Для большинства людей, который готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно», — сказал он. Ранее сообщалось, что правительство разработало итоговый вариант пенсионной реформы, в котором предусмотрено повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет для женщин.