Повышение пенсионного возраста в России могут начать в 2019 году

Повышение пенсионного возраста в России могут начать с 2019 года. Об этом говорится в итоговом варианте законопроекта пенсионной реформы, разработанном правительством РФ.

Как пишет РБК, кабмин с 1 января 2019 года планирует начать повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Правительство предлагает ввести переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию будет повышен до запланированных уровней: для мужчин это 2019-2028 год, для женщин — 2019-2034 год. Первыми повышение пенсионного возраста затронет мужчин 1959-го и женщин 1964 года рождения. С учетом переходных положений, они смогут выйти на пенсию в 2020 году, в 61 год и 56 лет соответственно. Решение поднять возраст, как сообщили авторы проекта, «обусловлено формированием совершенно другой демографической ситуации в стране с учетом мировой тенденции старения населения». По прогнозам Росстата, в 2024 году средняя продолжительность жизни в России составит у мужчин 72,3 года, а у женщин 82,1 года.

В аналитической записке к законопроекту, разработанной в Госдуме, говорится о том, что в последние 3 года пенсии росли в среднем на 400-500 рублей в год. Повышение пенсионного возраста позволит увеличивать размер выплат для неработающих пенсионеров почти на 1 тысячу рублей в год.

Сама пенсионная реформа, согласно законопроекту, растянется на 15 лет. В комитете Совета Федерации по соцполитике РБК подтвердили, что в документе говорится про переходный период и социальную пенсию, и сообщили, что изучают документ. По словам источника издания, законопроект «требует тщательнейшей проработки». Документ будет дорабатываться при обсуждении в парламенте.



