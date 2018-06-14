Во Владивостоке прошли митинги против роста цен на бензин

Активисты штаба Навального во Владивостоке провели серию одиночных пикетов против роста цен на бензин. Также к ним присоединились жители города.
«Мы не согласны молча терпеть бесконечное повышение цен на топливо в стране, где нефть и газ являются национальными достояниями», — говорится на странице штаба Навального в сети «ВКонтакте». Акции прошли у АЗС «Роснефти». Местные СМИ сообщали, что с 13 июня автомобилистов Приморья призывают перестать заправлять машины на заправочных станциях компании из-за высоких цен и низкого качества топлива.
Литр бензина АИ-92 во Владивостоке стоит около 42 рублей, АИ-95 — 43 рубля, АИ-98 — около 49 рублей. С конца марта топливо на АЗС страны подорожало в среднем на 10%. В ФАС причиной назвали рост оптовых цен на 20% из-за низкого предложения нефтяными компаниями на внутреннем рынке. «Роснефть» в мае получила предупреждение
от ведомства. К тому моменту стоимость нефтепродуктов на АЗС превышала цены производителей в 2 раза. Участники рынка несколько раз обращались
в правительство и к президенту РФ с просьбой принять меры. На «прямой линии» с Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который даст возможность поднимать экспортные пошлины на нефтепродукты.