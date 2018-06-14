Во Владивостоке прошли митинги против роста цен на бензин

Активисты штаба Навального во Владивостоке провели серию одиночных пикетов против роста цен на бензин. Также к ним присоединились жители города.

«Мы не согласны молча терпеть бесконечное повышение цен на топливо в стране, где нефть и газ являются национальными достояниями», — говорится на странице штаба Навального в сети «ВКонтакте». Акции прошли у АЗС «Роснефти». Местные СМИ сообщали, что с 13 июня автомобилистов Приморья призывают перестать заправлять машины на заправочных станциях компании из-за высоких цен и низкого качества топлива.