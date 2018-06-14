«Российский Красный Крест» выплатил родственникам погибших в «Зимней вишне» 68 миллионов рублей

Родственники жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово получили 68 млн рублей в качестве компенсаций от «Российского Красного Креста». За каждого погибшего организация выплатила по 1,15 млн рублей.

Как говорится в отчете на сайте кемеровского отделения «РКК», по состоянию на 5 июня пострадавшим пришли пожертвования на сумму 161,9 млн рублей. Помимо выплат семьям погибших, организация купила путевки на санаторно-курортное лечение в Сочи, Ялту, Кисловодск и Минводы для 14 пострадавших во время пожара.

Ранее о помощи семьям жертв отчиталось правительство Кузбасса. Власти региона выплатили компенсации на общую сумму в 318 млн рублей. Средства выделили собственник здания сгоревшего ТЦ, федеральный и областной бюджеты. Кроме того, Совет народных депутатов Кемеровской области внес в бюджет региона поправки о дополнительных выплатах на сумму 194 млн рублей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По уголовному делу о пожаре арестованы 10 человек.