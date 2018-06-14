Мосгорсуд отклонил апелляцию на блокировку Telegram

Суд оставил в силе решение о блокировке мессенджера Telegram. Представители Роскомнадзора заявили на суде, что создателям программы нужно изменить ее код, чтобы соответствовать российским законам.
Онлайн-трансляцию из зала Мосгорсуда вела «Медиазона». На заседании рассматривали жалобу на приговор о немедленной блокировке мессенджера, которую 8 мая подали адвокаты международной правозащитной организации «Агора». Они указывали, что просьбу о блокировке подало неуполномоченное лицо, суд нарушил порядок рассмотрения, не дал права на защиту и обоснований блокировки Telegram. Также в жалобе упоминалась блокировка «лишних» IP-адресов.
Перед тем, как судьи ушли выносить решение, адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев напомнил о процессуальных нарушениях. «Давайте для безопасности квартиры каждый будет ключи относить участковому: полицейские не зайдут без повода, но пусть ключи лежат в отделе полиции. То, что что-то используется террористами, не означает, что это нужно заблокировать. Террористы используют машины, телефоны, ручку, бумагу», — добавил он, напомнив, что лица, информацию о переписке которых запрашивала ФСБ, даже не были пользователями Telegram. Юрист ФСБ на это ответила, что дело было не столько в конкретной информации, сколько в готовности сотрудничать. Суд оставил апелляционную жалобу представителей мессенджера без удовлетворения.
Telegram блокируют в России по решению суда с 16 апреля. Причиной назвали отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписок. Создатель Telegram Павел Дуров заявлял, что такое сотрудничество со спецслужбами не совместимо с защитой частной жизни. Представители мессенджера также говорили, что передать ключи технически невозможно.