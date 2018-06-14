Мосгорсуд отклонил апелляцию на блокировку Telegram

Суд оставил в силе решение о блокировке мессенджера Telegram. Представители Роскомнадзора заявили на суде, что создателям программы нужно изменить ее код, чтобы соответствовать российским законам.

Онлайн-трансляцию из зала Мосгорсуда вела «Медиазона». На заседании рассматривали жалобу на приговор о немедленной блокировке мессенджера, которую 8 мая подали адвокаты международной правозащитной организации «Агора». Они указывали, что просьбу о блокировке подало неуполномоченное лицо, суд нарушил порядок рассмотрения, не дал права на защиту и обоснований блокировки Telegram. Также в жалобе упоминалась блокировка «лишних» IP-адресов.

На заседании Мосгорсуда юрист ФСБ заявила, что право на защиту у Telegram было, так как администрация мессенджера могла свободно выбирать представителей. Юрист Роскомнадзора сказала, что ведомство вправе блокировать мессенджер на основании суда. «Почему блокировка немедленная? Это дело длится уже год, как мы не можем получить ключи для декодирования информации с Telegram. А он используется террористами, экстремистскими организациями», — заявила она. Также юрист добавила, что регулятор предлагал сотрудникам Telegram изменить архитектуру сервиса так, чтобы они смогли передать ФСБ ключи шифрования и соблюсти российский закон. «ФСБ и РКН год пытались добиться от Telegram привести архитектуру мессенджера в соответствие с законом. Мы считаем, что любая архитектура мессенджера может быть изменена таким образом, чтобы российское законодательство было исполнено», — сказала она.

Перед тем, как судьи ушли выносить решение, адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев напомнил о процессуальных нарушениях. «Давайте для безопасности квартиры каждый будет ключи относить участковому: полицейские не зайдут без повода, но пусть ключи лежат в отделе полиции. То, что что-то используется террористами, не означает, что это нужно заблокировать. Террористы используют машины, телефоны, ручку, бумагу», — добавил он, напомнив, что лица, информацию о переписке которых запрашивала ФСБ, даже не были пользователями Telegram. Юрист ФСБ на это ответила, что дело было не столько в конкретной информации, сколько в готовности сотрудничать. Суд оставил апелляционную жалобу представителей мессенджера без удовлетворения.

Telegram блокируют в России по решению суда с 16 апреля. Причиной назвали отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписок. Создатель Telegram Павел Дуров заявлял, что такое сотрудничество со спецслужбами не совместимо с защитой частной жизни. Представители мессенджера также говорили, что передать ключи технически невозможно.