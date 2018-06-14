В российских кинотеатрах заработает система распознавания лиц

Технологию вводят 3 крупнейшие киносети в России. Она будет анализировать количество посетителей и их пол и возраст.

Сети кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» и «Каро», а также региональная сеть «Синема 5» начали тестировать системы распознавания лиц. Как пишет «КоммерсантЪ», технология должна помочь таргетировать рекламу, планировать репертуар и контролировать посещаемость кинозалов, чтобы избежать штрафов за неучтенных посетителей.

В Rambler Group (киносети «Синема парк» и «Формула кино») изданию рассказали, что тестируют собственную разработку. Компьютерное зрение работает с помощью камер, установленных в зале, и нейросетей, которые анализируют количество посетителей, их пол, возраст и другие характеристики. Технология будет тестироваться до осени.

Источник «Коммерсанта» на рынке кинопоказа также сообщил, что технологию в пилотном режиме внедряет сеть «Каро». В компании отказались от комментариев. Компьютерным зрением также занимается компания CVizi, продукт которой установлен в залах региональной сети «Синема 5» — там не используют функцию распознавания лиц, а только ведут автоматический подсчет зрителей, сравнивая количество людей на камерах с продажами в кассах.

В компании VisionLabs изданию рассказали, что также видеоаналитика позволяет лучше проводить коммуникацию с покупателями. По словам генерального директора компании Александра Ханина, благодаря новой технологии киносети могут давать скидки и делать персональнеы предложения повторным клиентам.