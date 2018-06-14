Родственники жертв крушения Ту-154 в Черном море обратились в лондонский суд

Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски от родственников погибших при катастрофе самолета Ту-154 в Черном море, которая произошла в декабре 2016 года. Они считают, что компенсации им должны платить не по российскому, а международному законодательству.

Как пишет «КоммерсантЪ», иски подали 78 человек. Это родственники музыкантов Ансамбля российской армии им. Александрова, доктора Елизаветы Глинки и военных журналистов, погибших во время падения Ту-154, летевшего из Москвы в Сирию. Истцы считают, что самолет выполнял международный рейс, значит и размер компенсаций должен определять международный кодекс о воздушных перевозках. Выплаты по российскому законодательству они уже получили — по 2 миллиона рублей плюс частичное покрытие расходов на похороны. К Монреальской конвенции Россия присоединилась через несколько месяцев после катастрофы, в апреле 2017 года, а Сирия, в которую направлялся самолет, участвует в ней с 1999 года. Если рассчитывать компенсации по международной конвенции, за каждого погибшего родственники могут получить по 22,4 млн рублей.

Повышенные пассажирские выплаты не распространяются на членов экипажа самолета. Также от борьбы за дополнительные выплаты отказались родственники шестерых военнослужащих, сообщил адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы потерпевших, находящихся сейчас в Лондоне. По его словам, в ближайшее время Высокий суд должен назначить предварительные консультации с представителями сторон, и на этом этапе решается большинство гражданских споров.

Иски в Высокий суд Лондона поданы к группе «Согаз», которая страховала этот рейс и пассажиров, и ее партнеру, страховой компании MS Amlin, которая зарегистрирована в Великобритании и входит в корпорацию Lloyd`s of London. В «Согазе» изданию сообщили, что полностью исполнили свои обязательства. В компании заявили, что не собираются препятствовать деятельности адвоката Трунова, но предупреждают, что эта деятельность «может ввести в заблуждение родственников погибших».

Ту-154 Минобороны РФ разбился 25 декабря 2016 года. Борт выполнял рейс из Москвы в Сирию и сделал остановку в Сочи на дозаправку, катастрофа произошла сразу после вылета оттуда. На борту было 8 членов экипажа и 84 пассажира: военнослужащие, музыканты, журналисты, федеральные госслужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По предварительным выводам, причиной крушения стала ошибка пилотов.