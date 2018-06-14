Родственники жертв крушения Ту-154 в Черном море обратились в лондонский суд

Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски от родственников погибших при катастрофе самолета Ту-154 в Черном море, которая произошла в декабре 2016 года. Они считают, что компенсации им должны платить не по российскому, а международному законодательству.
Как пишет «КоммерсантЪ», иски подали 78 человек. Это родственники музыкантов Ансамбля российской армии им. Александрова, доктора Елизаветы Глинки и военных журналистов, погибших во время падения Ту-154, летевшего из Москвы в Сирию. Истцы считают, что самолет выполнял международный рейс, значит и размер компенсаций должен определять международный кодекс о воздушных перевозках. Выплаты по российскому законодательству они уже получили — по 2 миллиона рублей плюс частичное покрытие расходов на похороны. К Монреальской конвенции Россия присоединилась через несколько месяцев после катастрофы, в апреле 2017 года, а Сирия, в которую направлялся самолет, участвует в ней с 1999 года. Если рассчитывать компенсации по международной конвенции, за каждого погибшего родственники могут получить по 22,4 млн рублей.
Иски в Высокий суд Лондона поданы к группе «Согаз», которая страховала этот рейс и пассажиров, и ее партнеру, страховой компании MS Amlin, которая зарегистрирована в Великобритании и входит в корпорацию Lloyd`s of London. В «Согазе» изданию сообщили, что полностью исполнили свои обязательства. В компании заявили, что не собираются препятствовать деятельности адвоката Трунова, но предупреждают, что эта деятельность «может ввести в заблуждение родственников погибших».
Ту-154 Минобороны РФ разбился 25 декабря 2016 года. Борт выполнял рейс из Москвы в Сирию и сделал остановку в Сочи на дозаправку, катастрофа произошла сразу после вылета оттуда. На борту было 8 членов экипажа и 84 пассажира: военнослужащие, музыканты, журналисты, федеральные госслужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По предварительным выводам, причиной крушения стала ошибка пилотов.