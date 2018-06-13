Премьер Грузии заявил о своей отставке

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на специальном брифинге заявил о своей отставке.

Об этом сообщает ТАСС. В соответствии с действующей редакцией конституции Грузии, премьер-министр является главой исполнительной власти и имеет реальные рычаги управления, президент страны же считается главой государства, но с сильно ограниченными полномочиями, отмечает агентство.

В Грузии ранее прошли акции протеста из-за дела о гибели двух подростков в декабре 2017 года. Одного обвиняемого суд приговорил к тюремному сроку, убийцу второго подростка так и не нашли. 31 мая у здания правительства в Тбилиси прошел митинг, на котором протестующие призвали кабмин уйти в отставку. Ранее на фоне акций со своего поста ушел главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.