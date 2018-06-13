Северный флот отправился в самый масштабный за последние 10 лет поход

36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО будут задействованы в ходе самого масштабного за последнее десятилетие сбор-похода Северного флота, который начался сегодня в Баренцевом море.
Как сообщают в Минобороны, в походе примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», атомные и дизель-электрические подводные лодки, большие десантные корабли «Кондопога», «Георгий Победоносец», «Александр Отраковский» и другие корабли.