Подачу электричества в Крым восстановили

Специалисты восстановили подачу электроэнергии в Крым по энергомосту после отключений в регионе.

«Две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут и в полном объеме все четыре линии и оба автотрансформатора поставлены под напряжение в 16:20 по московскому времени. В настоящий момент переток мощности осуществляется в полном объеме», — цитирует «Интерфакс» сообщение компании «Росстети».

Крым остался без электричества днем 13 июня. Возможной причиной стала авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.