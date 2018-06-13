Президент России Владимир Путин утвердил состав своей администрации. Ее руководителем назначен Антон Вайно. Его первыми заместителями остались Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместителями руководителя администрации также остались Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Сохранил должность пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

, Артур Муравьев полномочным представителем в Совете Федерации.



Лариса Брычева назначена помощником президента — начальником Государственно-правового управления.Помощниками президента назначены Андрей Белоусов, Владислав Сурков, Анатолий Серышев, Игорь Левитин, Дмитрий Калимулин, Андрей Фурсенко, Юрий Ушаков.Начальником Контрольного управления назначен Дмитрий Шальков. Отвечать за протокол будет Владислав Китаев.Советниками президента назначены Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов, Вениамин Яковлев.Михаил Кротов назначен полномочным представителем президента в Конституционном суде, Гарри Минх полномочным представителем в ГосдумеСвои посты потеряли помощники президента Евгений Школов, Владимир Кожин, советник по интернету Герман Клименко и советник Сергей Григоров.Администрация президента России сложила полномочия после инаугурации Владимира Путина 7 мая.