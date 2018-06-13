МИД РФ ответил на обвинения США о поставках Россией топлива в Сирию

Министерство иностранных дел сообщило, что компания «Совфрахт», которую США обвинили в незаконных поставках авиатоплива в Сирию, обспечивала керосином ВКС России. В ведомстве напомнили, что еще в 2016-2017 годах США заблокировали в своих банках денежные переводы «Совфрахта» на $5,5 млн.

«Авиационное топливо, доставку которого обеспечивал «Совфрахт», предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками на сирийской земле. Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, — не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов», — говорится в сообщении МИД.