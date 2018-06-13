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МИД РФ ответил на обвинения США о поставках Россией топлива в Сирию

13.06.2018

Министерство иностранных дел сообщило, что компания «Совфрахт», которую США обвинили в незаконных поставках авиатоплива в Сирию, обспечивала керосином ВКС России. В ведомстве напомнили, что еще в 2016-2017 годах США заблокировали в своих банках денежные переводы «Совфрахта» на $5,5 млн.

«Авиационное топливо, доставку которого обеспечивал «Совфрахт», предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками на сирийской земле. Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, — не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов», — говорится в сообщении МИД.

Ранее Министерство юстиции США распространило заявление с обвинениями в адрес пяти сотрудников российской компании «Совфрахт». Обвинение предъявлено судом в связи с тем, что они в обход санкций против Дамаска поставляли сирийцам авиационное топливо, а также переводили в эту страну деньги без санкции американского Минфина. Это было расценено судом как сговор с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Россиянам грозит тюремное заключение до 25 лет.

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