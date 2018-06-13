За надпись «Нет фан-зоне» студента оштрафовали на 1500 рублей

Студента МГУ Дмитрия Петелина оштрафовали на 1500 рублей за надпись «Нет фан-зоне» на указателе к ЧМ-2018.
Его признали виновным в мелком хулиганстве, сообщили в Правозащите «Открытой России», чьи адвокаты защищали студента.Студенты МГУ выступают против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с территорией вуза. На одной из тумб-указателей появилась надпись «Нет фан-зоне». Полиция допросила нескольких студентов, а Дмитрию Петелину вменила ст.214 УК РФ «Вандализм». За студента вступился ректор МГУ Виктор Садовничий, который попросил руководство МВД не привлекать его к уголовной ответственности. После этого прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.