Ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в 30 млн рублей

Размер ущерба картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которая была повреждена посетителем Третьяковской галереи составляет не менее 30 млн рублей.

Об этом заявила в Мосгорсуде представитель прокуратуры, передает «Интерфакс». Общая стоимость картины составляет около 730 млн рублей. В суде сегодня рассматривается жалоба обвиняемого в порче картины Игоря Подворина на арест.

25 мая мужчина столбиком ограждения разбил стекло , которое защищало картину, и осколками повредил полотно. В полиции сообщили, что мужчина решил повредить картину «из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов». Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

29 мая Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следователя отправил Подпорина под арест до 26 июля.