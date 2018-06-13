Ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в 30 млн рублей

Размер ущерба картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которая была повреждена посетителем Третьяковской галереи составляет не менее 30 млн рублей.
Об этом заявила в Мосгорсуде представитель прокуратуры, передает «Интерфакс». Общая стоимость картины составляет около 730 млн рублей. В суде сегодня рассматривается жалоба обвиняемого в порче картины Игоря Подворина на арест.
29 мая Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следователя отправил Подпорина под арест до 26 июля.После реставрации картина будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе, рассказывала директор галереи Зельфира Трегулова.