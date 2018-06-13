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Путин проведет переговоры с приехавшими на ЧМ главами государств

13.06.2018

На открытие чемпионата мира по футболу планируют приехать главы различных государств, президент РФ Владимир Путин проведет с ними отдельные встречи, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня предстоят отдельные переговоры Путина с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым], с президентом Руанды [Полем Кагаме], Боливии [Эво Моралесом], а также с премьер-министром Ливана [Саадом] Харири и премьер-министром Армении — [Николом] Пашиняном», — цитирует Пескова РБК.

Также в Москву приедут президенты Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Парагвая. Кроме того, на церемонии открытия турнира будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед инб Салман Аль Сауд, и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.
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Главы других государств приедут на матчи своих команд.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 

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