Путин проведет переговоры с приехавшими на ЧМ главами государств

«Сегодня предстоят отдельные переговоры Путина с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым], с президентом Руанды [Полем Кагаме], Боливии [Эво Моралесом], а также с премьер-министром Ливана [Саадом] Харири и премьер-министром Армении — [Николом] Пашиняном», — цитирует Пескова РБК.
Также в Москву приедут президенты Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Парагвая. Кроме того, на церемонии открытия турнира будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед инб Салман Аль Сауд, и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.
Главы других государств приедут на матчи своих команд.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.