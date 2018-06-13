Рогозин запустил кадровые перестановки в космической отрасли

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин инициировал кадровые перестановки в советах директоров крупнейших отраслевых предприятий.

Как пишет «КоммерсантЪ», в ракетно-космической корпорации «Энергия», ракетно-космическом центре «Прогресс» и Государственном научно-производственном центре (ГКНПЦ) имени Хруничева высшие органы управления возглавит первый заместитель Рогозина Николай Севастьянов. Его главной задачей на ближайшее время станет исправление критической ситуации в ГКНПЦ, чьи долги достигли почти 100 млрд руб. Советником гендиректора «Роскосмоса» станет бывший подчиненный Рогозина в правительстве Олег Бочкарев.

По требованию «Роскосмоса» внеочередное собрание в «Энергии» планируется провести в августе, а уже после собрание состоится в «Прогрессе».