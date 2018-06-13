Правительство подготовило законопроект о повышении пенсионного возраста

Правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, уже 14 июня.

Как пишут «Ведомости», правительство предложит депутатам самый жесткий из вариантов — 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, говорят собеседники газеты. Предполагается повышать пенсионный возраст по сценарию Минфина — по году в год, начиная с 2019 г., а при обсуждении в Госдуме будут определены уступки: по темпу повышения, возможно, частично по итоговому пенсионному возрасту, замечает эксперт, знакомый с ходом обсуждения в правительстве.

Пока предлагается не менять пенсионный возраст для тех, кто имеет прав на досрочную пенсию. Также обсуждается расширение льгот для женщин.