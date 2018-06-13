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К главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну пришли с обыском

13.06.2018

Люди в масках и с автоматами пришли с обысками в дом к главе Серпуховского района Александру Шестуну.

Об этом сообщает «Новаягазета», ссылаясь на слова пресс-секретаря Шестуна Владу Русину. По ее словам обыск начался в 6 утра, сотрудники правоохранительных органов оцепили район возле дома.

В апреле Шестун в видеообращении к президенту России Владимиру Путину рассказал, что его заставляют уволиться, угрожая уголовным преследованием. Отставки Шестуна добивается губернатор Московской области Андрей Воробьев. Среди причин назывались согласование митингов за закрытие мусорного полигона и принятый в районе закон о прямых выборах главы. Также Шестун выступает против ликвидации района.

27 апреля сотрудники правоохранительных органов при участии ФСБ провели обыски у заместителей Шестуна. 

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