США обвинили россиян в обходе санкций против Сирии

Министерство юстиции США распространило заявление с обвинениями в адрес пяти сотрудников российской компании «Совфрахт».

Обвинение Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой предъявлено судом округа Колумбия в связи с тем, что они в обход санкций против Дамаска поставляли сирийцам авиационное топливо, а также переводили в эту страну деньги без санкции американского минфина, передает «Интерфакс».

Это было расценено судом как сговор с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Если обвинения будут доказаны в суде, россиянам грозит тюремное заключение до 25 лет.