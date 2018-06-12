Михаил Ходорковский о нападении на активистов «Открытой России»

По ситуации во Владивостоке, где полиция напала на активистов движения Открытая Россия, участвовавших в создании 31 отделения движения.

Несколько активистов избиты, председатель движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и пресс-секретарь ОР Наталья Грязневич с активистами задержаны и находятся в отделении полиции во Владивостоке. Также задержан координатор штаба Навального.

Всех задержанных хотят оставить на ночь в отделении. Приехала прокуратура, но по-прежнему не пускают адвоката.

Правозащита «Открытой России» о ситуации с задержанием активистов Открытой России во Владивостоке:

«При задержании сотрудники полиции значительно превысили свои полномочия, применяли насилие, не адекватное обстановке. Правозащита «Открытой России» готовит жалобу в Следственный комитет, в случае невозможности защитить нарушенные права задержанных в РФ, мы готовы обратиться в ЕСПЧ».

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